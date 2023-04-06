Yarın son yolculuğuna uğurlanacak

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06/04/2023

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Yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Lapta'nın sevilen isimlerinden biri olan ve Lapta'da ikamet eden 38 yaşındaki Muhammed Cadıl, dün hayatını kaybetti.

Cadıl’ın vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda “Cenazesi yarın (07 Nisan 2023) öğle namazından sonra Lapta Kabristanlığı’na defnedilecek. Merhuma Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

06/04/2023 19:50
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TAGS: Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
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