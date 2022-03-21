Yarın ve Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altından seyrediyor.

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21/03/2022

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Yarın ve Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

Son 46 yılın en soğuk Mart ayı yaşanıyor. Kış, tam bitti derken soğuk ve karla geri döndü.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altından seyrediyor.

En yüksek hava sıcaklıkları ülke genelinde 10-13 derece dolaylarında seyredecek.

Salı ve Çarşamba günleri dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; Cumartesi ve Pazar günleri ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.

BRT

21/03/2022 08:32
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TAGS: hava durumu, kar yağışı
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