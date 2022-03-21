Yarın ve Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altından seyrediyor.
21/03/2022
Son 46 yılın en soğuk Mart ayı yaşanıyor. Kış, tam bitti derken soğuk ve karla geri döndü.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altından seyrediyor.
En yüksek hava sıcaklıkları ülke genelinde 10-13 derece dolaylarında seyredecek.
Salı ve Çarşamba günleri dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; Cumartesi ve Pazar günleri ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.
BRT