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Yarın yağmur var

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini belirtti.

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05/08/2019

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Yarın yağmur var

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak, yarın ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı kaydedildi.

Buna göre yarın hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 - 39 derece, sahillerde ise 32 - 35 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

 

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TAGS: hava durumu, yağmur
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