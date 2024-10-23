Yarın Yedidalga Şht. Hüsnü Şeydan Sokak’a 2 saat süreyle elektrik verilemeyecek

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23/10/2024

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Yarın Yedidalga Şht. Hüsnü Şeydan Sokak’a 2 saat süreyle elektrik verilemeyecek

 Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 10.00 ile 12.00 saatleri arası Yedidalga Şht. Hüsnü Şeydan Sokak’a elektrik verilemeyeceği bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin, belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği hatırlatılarak şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu.

23/10/2024 14:16
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TAGS: elektrik, haber, kktc
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