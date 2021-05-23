Yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağı 23.00’de başlayacak

KKTC’de yaklaşık iki aydır pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktı. Bugün gündüz saatlerinde yasak yok.

28 Mart’tan beri her pazar sessizliğe bürünen birçok mekan, yasağın kalkmasıyla bugün yeniden hareketlendi.

Marketler ve bazı iş yerleri de bugün hizmetlerine devam ediyor.

Gece sokağa çıkma yasağı bu akşam son kez 22.00’de başlayıp yarın 05.00’te kalkacak. Yarından itibaren ise yasak 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yine yarından itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00-22.30 saatleri arasında açık olacak. Marketlerin çalışma saatleri ise 07.00-22.00 olarak düzenlendi.

KKTC’de halen “sinema salonları, nişan-düğün salonları(kapalı alan), casinolar, bar, nargile kafe ve salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, club, hamam, saunalar” koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre sinema salonları ve kapalı çocuk oyun alanlarının, bar ve clubların 3 Haziran’da; kapalı oyun salonlarıyla casinoların ise 10 Haziran’da açılacağını bildirmişti.

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23/05/2021 10:35