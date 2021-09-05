Yarından itibaren KKTC’ye girişte QR kodu istenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hava, deniz ve kara kapılarını kullanarak giriş yapacak 18 yaş ve üzeri kişilerden, yarından itibaren, yolculuk öncesinde adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formu doldurularak alınacak QR kodu aranacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 1 Eylül’de aldığı karara göre, yarından itibaren ülkeye giriş yapacak kişiler, yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile adaya giriş yapacak.

Siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişiler ise ülkeye giriş yapamayacak.

Siteye giriş yapan KKTC vatandaşlarının Adapass, TC vatandaşlarının Healthpass, AB vatandaşlarının Greenpass ve UK vatandaşlarının NHS QR kodlu evrağını, ülkeye girişte kontrol edileceğinden beraberinde getirmeleri gerekli.

Diğer ülke vatandaşlarının ise geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri ve eklenen evrakları ülkeye girişte kontrol edileceğinden beraberinde getirmeleri gerekli.

Bu habere tepkiniz:



05/09/2021 11:57