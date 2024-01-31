Posta dairesinden 'koli' açıklaması

Yarından itibaren Küçük Kaymaklı Posta Şubesi, 5 Şubat'dan itibaren de Gönyeli Posta Şubesi'nden koli alımlarına başlanacak

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31/01/2024

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Posta dairesinden 'koli' açıklaması

Posta Dairesi yarından itibaren Küçük Kaymaklı Posta Şubesi, 5 Şubat Pazartesi gününden itibaren de Gönyeli Posta Şubesi'nden koli alımlarına başlanacağını açıkladı.

Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal yazılı açıklamasında, Lefkoşa Merkez Posta Şubesi'nde otopark sorunu olmasından dolayı vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla bu kararın alındığını kaydetti.

Baysal, öğrenci yoğunluğu fazla olan Gönyeli bölgesinde Gönyeli Posta Şubesi’nden yapılacak koli alımlarıyla öğrencileri rahatlatmayı amaçladıklarını da ifade etti.

31/01/2024 13:16
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TAGS: haber, kıbrıs
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