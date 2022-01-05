Yarından itibaren yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren haftaya Salı gününe kadar sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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05/01/2022 15:44