Yarından itibaren yağmur bekleniyor

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29/09/2023

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Yarından itibaren yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi yarından itibaren 5 Ekim Perşembe gününe kadar yağmur öngörüldüğünü açıkladı.

Dairenin 6 Ekim’e kadar olan tahminlerine göre, 5 Ekim’e kadar yer yer sağanak, zaman zaman gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise periyodun ilk günlerinde, iç kesimlerde ve sahillerde 32-35, periyodun geriye kalan kısmında da 28-31 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

29/09/2023 16:16
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TAGS: yağmur, hava, nasıl,
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