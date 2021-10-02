Yarınki Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü’nün Yeri “Karmi” Olarak Değiştirildi

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02/10/2021

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Yarınki Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü’nün Yeri “Karmi” Olarak Değiştirildi

Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Lefkoşa Gençlik Derneği ve Mağusa Gençlik Birliği iş birliğiyle yarın yapılacak olan yürüyüşün yeri Karmi bölgesi olarak değiştirildi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, Andızlı-Alevkayası bölgesinde gerçekleşen yangın felaketi nedeni yürüyüşünün Karmi’de yapılması kararı alındı.

Karmi’de bulunan İngiliz Mezarlığı’nın önünde başlayacak olan yürüyüş 08.00-11.00 arasında gerçekleşecek.Yürüyüş bitiminde Yrd. Doç Dr. Filiz Yarıcı tarafından meme kanseri hakkında  seminer verilecek.

02/10/2021 12:29
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TAGS: , Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü, karmi
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