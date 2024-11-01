Yarış nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bisiklet yarışı nedeniyle pazar günü Metehan-Alayköy Çevre Yolu’nun Sevgi Çemberi ile Alayköy Ağıllar Çemberi arasında kalan kısmı, polis tarafından trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından pazar günü 07.00-12.00 saatleri arasında Metehan-Alayköy Çevre Yolu'nda bisiklet yarışı düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatler arasında bisikletli sporcuların, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberi'nde yarışa başlayıp, çevre yolunu takiben Alayköy Ağıllar Çemberi'nden geri döneceği, aynı yol güzergahı üzerinden Sevgi Çemberi'ne geleceği ve yarışın bu noktada biteceği kaydedildi.

-“Yarış süresince ulaşım alternatif yollardan sağlanacak”

Yarış süresince Metehan-Alayköy Çevre Yolu’nun Sevgi Çemberi ile Alayköy Ağıllar Çemberi arasında kalan kısmının polis tarafından trafik akışına kapatılacağı duyurulan açıklamada, ulaşımın alternatif yollardan sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin, hem kendilerinin hem de sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.