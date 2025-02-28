Yarış nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından, 2 Mart Pazar günü 07.00-12.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi üzerinde Duatlon (Koşu-Bisiklet-Koşu) yarışı gerçekleştirilecek.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), belirtilen tarih ve saatler arasında, yarışın düzenleneceği Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi arasında; TAK Ajansı Önleri- Mahmet Akif Caddesi (Dereboyu) - Citroen trafik ışıkları kavşağı ve Metehan Çemberi arasında kalan yol güzergâhının araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Duatlon yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergâhını kullanacak sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, belirtilen güzergâhtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.