Yarışçı oğlunu yanarken gören baba...

ABD’nin Boston kentinde düzenlenen Speedway yarışında kaza yapan aracı bir anda alev alan sürücü Mike Jones olay yerine koşan babası tarafından kurtarıldı. Korkunç olaya ilişkin görüntüler bir izleyici tarafından kameraya kaydedildi.

ABD'de düzenlenen bir otomobil yarışında yaşanan kaza korkunç görüntülere neden oldu.

Kaza yapan aracın saniyeler için alevler içinde kalması ise yürekleri ağızlara getirdi. Kazanın ardından aracın içinden çıkamadığı görülen sürücü Mike Jones'un imdadına babası yetişti.

Baba Dean Jones, hızlı bir şekilde oğlunu kurtararak facianın büyümesinin önüne geçti.

15 saniye boyunca aracın içinde mahsur kalan Mike Jones'un hafif yaralı olduğu belirtiliyor.