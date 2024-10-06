Yarışlar nedeniyle bugün İskele'de trafik akışında düzenlemeler yapılacak

Polis, bugün 07.00-12.00 saatleri arasında, İskele'de Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) yarışı ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından da bisiklet yarışı yapılacağından trafikte bazı önlemler alınacağını ve sporcuların geçeceği güzergahtaki kavşaklarla çemberlerin geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, triatlon yarışının bisiklet bölümü, İskele-Karpaz ana yolunun Ötüken Çemberi ile The Arkın İskele Hotel Çemberi arasında kalan güzergahta, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek bisiklet yarışı ise İskele Long Beach Çemberi (Lokum Çemberi)-Geçitkale-Dörtyol Kavşağı-Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu-DAÜ Kavşağı-Gazimağusa Devlet Hastanesi Yolu-Salamis Yolu-İskele Long Beach Çemberi (Lokum Çemberi) güzergahında yapılacak.

Bisiklet yarışlarının yapılacağı güzergahlarda sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Bisiklet yarışları devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak sürücülerin hem kendi hem de sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.