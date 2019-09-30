Kış mevsiminde kayak merkezlerindeki pistlerin tozunu alarak birçok derece elde eden Ağrılı kayaklı koşu sporcuları, "olimpiyat kotası" hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Haftanın belirli günlerinde Küpkıran Kayak Merkezi yakınlarına gelen 30 sporcu, antrenörleri öncülüğünde asfaltta kondisyon ve teknik antrenmanın ardından, otomobil lastiği ve kazma kullanarak güce dayalı çalışma yapıyor.

Ulusal ve uluslararası birçok başarıları bulunan sporcular, antrenmanlarını aralıksız sürdürerek yarışlar öncesi güç depoluyor.

30/09/2019 15:51