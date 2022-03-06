Yarkın: Elektriğe neden bu kadar yüksek zam yaptığı kalem kalem açıklanmalı

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) neye göre elektriğe bu kadar yüksek zam yaptığını kalem kalem açıklaması gerektiğini, böylece halkın kurumun bu noktaya nasıl getirdiğini daha net görebileceğini söyledi.

KIB-TEK’in yaptığı yüksek zamdan dolayı tüm iş kollarının zora girdiğini, sanayicinin iflas noktasına geldiğini belirten Yarkıner, sanayicinin işletmesini kapatıp satmayı düşündüğünü, Makine Mühendisleri Odası’na envanterle ilgili liste yapılması için yazı yazanlar olduğunu kaydetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “KIB-TEK’te kara delikler” olduğunu, Maliye Bakanı Sunat Atun’un ise “gelen gidenin kurumu tekmelediğini” söylediğini anımsatan Yarkıner, KIB-TEK’te kara delik giderilmeden ve tekmelemenin önüne geçilmeden zam yapmanın anlamı olmadığını vurguladı.

AKSA bu yapısıyla devam edecekse yapılan zammın az, eğer AKSA’nın sözleşmesi iptal edilecekse şu andaki zammın fazla olduğunu belirten Yarkıner, mevcut sistemin devamı için mi yoksa KIB-TEK’in verimli çalışmasını için mi zam yapıldığına bir karar verilmesi gerektiğini söyledi.

AKSA ile yapılan anlaşmanın incelenmesi gerektiğini ifade eden Yarkıner, AKSA’ya her yıl 46-50 milyon dolar geçerli olmayan ödeme yapıldığını, bu paranın AKSA’nın tesisinin maliyeti olduğunu kaydetti.

Ayer Yarkıner, Haber Kıbrıs’ta yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Zam yapılarak KIB-TEK kurtarılamaz”

Elektriğe yapılan yüksek zam konusuna değinen Yarkıner, “Aldığımız eğitim ve edindiğimiz tecrübeden yola çıkarak zamların yapılmaması için alınacak önlemleri açıklamıştık. Başbakan ‘KIB-TEK’te kara delikler var’ dedi. Enerji eski Bakanı Sunat Atun da kurumu gelen gidenin ‘tekmelediğini’ söyledi. Kara delik giderilmeden tekmelemenin önüne geçilmeden zam yapmanın anlamı yoktur. AKSA’nın devamı için yapılan zam azdır, AKSA’nın sözleşmesinin iptali için fazladır. Mevcut sistemin devamı için zam yapıldıysa 4-5 TL olmalıydı. KIB-TEK’in verimli çalışmasını amaçlıyorlarsa fazla zam yaptılar” dedi.

“KIB-TEK’in zamlarından dolayı sanayici iflas noktasına geldi”

KIB-TEK’in yaptığı zamlardan dolayı tüm iş kollarının zora girdiğine, sanayicinin iflas noktasına geldiğine dikkat çeken Yarkıner, “Sanayici işletmesini kapatıp satmayı düşünüyor. Odamıza envanterle ilgili liste yapılması için yazı yazanlar var” ifadelerini kullandı.

“Zamları nasıl hesaplıyorlar?”

Enerjinin mühendislik ve matematik gerektirdiğine işaret eden Yarkıner, “Zamları nasıl hesaplıyorlar? AKSA’yı boynumuzda neden besleyelim. Kurumda zarar varsa o zaman küçülmeye gidilmeli. Zam neye göre yapıldı, kalem kalem açıklanmalı” şeklinde konuştu.

“Yönetim kurulunun uygulamalarının maliyeti 1 milyar TL”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanının yaptığı bir açıklamada ‘kurum bizi aşar’ şeklinde itirafta bulunduğuna vurgu yapan Yarkıner, “Yönetim kurulu başkanı ‘biz siyasi atamayız’ diyor, bir anlamda bu işten anlamadığını itiraf ediyor. Odamızın yaptığı uyarılara kulak verilmedi. Bir buçuk sene sonra yapılan açıklamanın maliyeti senede 1 milyar TL’dir. Bu ülke bu kadar büyük paranın boşa harcanmasını kaldırmaz” dedi.

“AKSA’ya her yıl 46-50 milyon dolar geçerli olmayan ödeme yapılıyor”

AKSA ile yapılan anlaşmanın incelenmesi gerektiğini savunan Yarkıner, “Usulsüzlük yapanlar hakkında işlem yapılmalı. AKSA’ya her yıl 46-50 milyon dolar geçerli olmayan ödeme yapılıyor. Bu para AKSA’nın tesisinin maliyetidir. AKSA’ya her yıl tesisin parasını ödüyoruz. Elektrik ihtiyacımız zirve değeridir ancak KIB-TEK kapasitesinin yüzde 50’sini kullanıyor” diye konuştu.

“Sadece yakıt oranının yanlış hesaplanmasından 2 milyon dolar zarar ediliyor”

Elektrik Mühendisleri Odası’nın yaptığı bir çalıştayda, AKSA jeneratörlerinin ürettiği yakıt oranının açıklandığını ancak Bakanlar Kurulu’nun ise tüketilen yakıtın üzerinde bir rakam belirlediğini anlatan Yarkıner, “Bakanlar Kurulu rakamına göre hareket edilirse KIB-TEK 2 milyon dolar zarar ediyor. Sözleşme geçersizdir ve hukukçular incelenmelidir. 18 milyon AKSA’ya fazladan para ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Devlet kuru sabitledi ancak AKSA’nın alacaklarında sabitlenmedi”

Pandemiden dolayı devletin bazı alacaklarını sabitlediğini ancak AKSA’nın alacaklarının sabitlenmediğini ifade eden Yarkıner, “Sözleşmede mücbir sebep ortamında bazı yaptırımlar olabileceği yazıyor ancak devlet bunu uygulanmıyor. AKSA’ya karşı değiliz ancak karşı olduğumuz haksız fazladan ödeme yapılmasıdır. KIB-TEK düzgün çalışırsa AKSA’ya da ihtiyacımız yoktur. AKSA rayiç bedele inerse yüzde 25 indirim yapılabilir, inmezse zamlar fayda etmez” dedi.

“İhaleyi mahkemeye taşıdık”

Bir makinanın bakımı için 4.3 milyon Euro’luk ihaleye çıkıldığı için konuyu oda olarak mahkemeye taşıdıklarını anlatan Yarkıner, “Parçalar kurum tarafından satın ve teslim alınacak ancak kullanılmadan yükleniciye verilecek. Yüklenici de fatura karşılığında parasını alacak. Bakımda hangi malzemenin değişeceğini nasıl biliyorlar? Böyle bir uygulama yapılacaksa yöneticilerin orada oturmamaları lazım” şeklinde konuştu.

“ ‘Biz bu işin adamı’ değiliz diyen arkadaşa ‘biz bu işin adamıyız’ diyorum”

Kirli yakıt alınması konusunda yönetim kurulu başkanının ‘bilmiyorduk’ açıklamasını da eleştiren Yarkıner, “ ‘Biz bu işin adamı’ değiliz diyen arkadaşa ‘biz bu işin adamıyız’ diyorum. Makine ve elektrik mühendislerinden oluşan kişiler yönetime girmeli. İş bilmezlerse iş bilenden katkı alsınlar, neden kötü yakıt aldılar? En azından daha önce belirlenen 6 numaralı fueloil alınsaydı, sertifikaları kontrol edilseydi” dedi.

“AKSA ile yapılan sözleşme tek taraflıdır ve yasaya aykırıdır”

Yönetim kurulu başkanının artan petrol fiyatları nedeniyle son olarak 650 dolara yakıt alındığını açıkladığına işaret eden Yarkıner, “Bu rakamla bile 45-50 milyon dolar AKSA’ya fazladan para ödeniyor. AKSA ile yapılan sözleşme tek taraflıdır. Sözleşmede idare tarafı yoktur. Sözleşmeler Yasası’na aykırıdır. Dünyada Covid-19 salgını, Rusya- Ukrayna savaşı ve ülkede ekonomik kriz var. Yani dünyada da ülkemizde de normal şartlar yoktur. AKSA’ya döviz üzerinden ödeme yapılmamalıdır. AKSA’nın kuruluşu 60 milyon dolar, 15 yılsonunda alacağı para 400 milyon dolardır. Bu yapı, ekonomik akıldan yoksundur. ‘Vurgunumuzu vurduk en azından halkın ciğerini sökmeyelim’ desinler” diye konuştu.

“KIB-TEK Yönetim Kurulu istifa etmeli veya görevden alınmalıdır”

KIB-TEK’i yönetenlerin sermayeyi ve kurumu düşünerek ara yol bulmaya çalıştığını ifade eden Yarkıner, “Düşünülmesi gereken kurum ve halk olmalıdır. Siyasete girenlerin düşünceleri kayıyor. Yönetim kurulu istifa etmeli veya görevden alınmalıdır. Bir buçuk yıldan beridir söylüyorum. İleride bana ‘Makine Mühendisleri Odası Başkanı ve yönetimi olarak, bu ortamda ne yaptınız?’ diye sormamaları için söylüyorum. Milletvekilleri arasında AKSA’nın boynumuzda pranga olduğunu sadece CTP Milletvekili Salahi Şahiner söylüyor” dedi.

“2009 yılında AKSA’nın sözleşmesinin uzatılmasına gerek yoktu”

2009 yılında gerek olmadığı halde AKSA’nın sözleşmesinin uzatıldığını ve kapasite artırımına gidildiğini belirten Yarkıner, “KIB-TEK’in 2007 yılında 1 milyon 800 bin megavat kurulu gücü vardı. Zirve değerini karşılayamadığımız dönem 1 buçuk aylık dönemdir ancak mevcut ihtiyacın çok üzerinde alım garantili anlaşması yapıldı” diye konuştu.

“KIB-TEK’te özelleştirme ve özerkleştirmeye karşıyım”

Kötü yönetilen KIB-TEK’te yaşanılan sorunlara çare bulunması için ortaya atılan özelleştirme ve özerkleştirme fikirlerine karşı olduğunu vurgulayan Yarkıner, “Yönetime ve bazı çalışanlara güvenmiyorum. Enerji kurulu oluşturulmalı. Enerji kurulunda doktoralı uzmanlar olmalı. Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası’nda bu nitelikleri taşıyanlar kişiler vardır” ifadelerini kullandı.

“Açıklamalarımızda hata varsa soruşturma başlatılsın”

KIB-TEK’in düzgün yönetilmesi ve AKSA’ya imtiyazlar tanınmaması durumunda zamma gerek olmadığıyla ilgili yaptığı açıklamalardan sonra bazı kişilerin kendisini yalanlamaya çalıştığını ancak ortaya veriler konulmadığını aktaran Yarkıner, “Açıklamalarımızda hata varsa soruşturma başlatılsın. Biz yanlışsak doğrusu nedir? Bizi yalanlamaya çakılıyorlar ancak karşımıza çıkmıyorlar. İstedikleri ortamda tartışmaya hazırız, isterlerse bir canlı yayında karşı karşıya gelip konuyu tartışalım, biz hazırız” şeklinde konuştu.

“KIB-TEK, kurulu gücünün yüzde 60’nı bile kullanamıyor”

Ocak ayında yaşanan elektrik kesintilerinin ardından Güney Kıbrıs’tan elektrik alınmak zorunda kalınmasıyla ilgili konuşan Yarkıner, “Elektrik kesintileriyle ilgili makinelerin arızalı veya bakımda olduğu, bu nedenle KIB-TEK’in yeterince elektrik üretemediği konusunda açıklama yaptılar. KIB-TEK, kurulu gücünün yüzde 60’nı bile kullanamıyor. Sorunlara çözümleri yok. Yaşananları normal kabul ediyorlar. Kuruma ne kadar çok istenilen yatırım yapılırsa yapılsın kapasite düzgün kullanılmazsa sonuç alınamaz” dedi.

“Arıklı’nın en büyük şansızlığı kendi atadığı yönetim kuruluydu”

Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Erhan Arıklı’nın en büyük şansızlığının kendi atadığı yönetim kurulu olduğuna dikkat çeken Yarkıner, “Biz Erhan Arıklı’ya oda olarak yanında olacağımızı söyledik ancak bizimle çalışmak istemedi. Yönetim kurulu kendisini başarısız yaptı. Bizimle çalışsaydı başarısız olmazdı. KKTC yöneticileri bizim önerilerimizi dikkate almıyor ancak AB alıyor. AB’nin önerileri de KKTC yetkililerine gidiyor” ifadelerini kullandı.

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06/03/2022 13:31