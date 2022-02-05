Yarkıner: AKSA’ya yılda 7 milyon dolar kullanılmayan yakıtın parasını ödüyoruz

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, KKTC Devletinin AKSA şirketi ile sözleşme yaparken, KIB-TEK’in ve halkın menfaatlerinin düşünülmediğini belirterek, “Sanki sözleşmeyi şirket hazırladı” dedi.

2009 yılında bir hata daha yapılıp, sözleşmenin 15 yıl uzatıldığını ifade eden Yarkıner, KIB-TEK’in AKSA’ya göre iki mislinden fazla kurulu gücü olduğunu, geçmişte AKSA’nın 429 bin, KIB-TEK’in 752 bin megavat ürettiğini ama 2009 sonrası bunun bozulmaya başlandığını kaydetti.

KIB-TEK’in kapasitesinin iyi kullanılmadığını, hasara uğratıldığını, makinelerin ve buhar tribünlerinin devrinde çalıştırılmadığını anlatan Yarkıner, “AKSA tam üretim yaparken, KIB-TEK üretimi kısıyor maliyet artıyor” diye konuştu.

AKSA’nın kullandığı yakıtı halkın ödediğini anlatan Yarkıner, “Yakıt bir maldır. Mal ve finans teftişi bağımsız denetçiler tarafından yapılmalıdır. Senede 7 milyon dolar kullanılmayan yakıtın parasını ödüyoruz” dedi.

Ayer Yarkıner ve oda yönetim kurulu üyeleri Turgut Karahüseyin ile Hasan Karaoğlan, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladılar.

“400’e yakın makine mühendisi var”

Ayer Yarkıner, ülkede 400’e yakın makine mühendisi olduğunu ve yüzde 20-25’inin doktoralı olduğunu söyledi. Yarkıner, makine mühendislerinden yeterince yararlanılmadığını belirterek, “Türkiye’den otomobil sempozyumu ülkemizde yapıldı ve raporları hazırladık yetkililere vereceğiz” dedi.

“10 yıl içinde 10 bin elektrikli araca ulaşılacak”

Ülkede 10 yıl içinde 10 bin elektrikli araca ulaşılacağının öngörüldüğünü anlatan Yarkıner, “350 megavat elektriğe ihtiyaç olacak. Elektrikli araçlar çevre dostu değil, fosil yakıt kullanıyor. Akıllı şebeke ve seyyar depolama sistemleri üzerinde rapor hazırlandı. Ülkeye ikinci el elektrikli araçlar geliyor, arabaların ve şarj istasyonlarıyla ilgili yasal mevzuat yok” ifadelerini kullandı.

“Özel santrale göre göre santrallerimiz üretim yapıyor”

Elektrik üretimi konusuna değinen Yarkıner, “10 yılın grafiğini hazırladık. Ülkede baz üretim tesisi özele (AKSA) geçti. Özele göre santrallerimiz üretim yapıyor. Stratejik bir hata yapıldı. Sorun kapasite değil, üretim ve iletimdir” şeklinde konuştu.

“Yıllarca Rum’dan bedava elektrik alındı, yatırımı Türkiye yaptı”

Rum tarafından 20 yıl beleş elektrik alınmasına rağmen yatırım yapılmadığını ancak 1996 yılında Türkiye’nin 2 adet 60 megavatlık tribün sağladığını aktaran Yarkıner, “1996-2004 yılları arasında elektrikte sorun yaşanmadı. 2003 yılında özel şirket devreye girdi. 120 megavat buhar ve 56 megavat gaz türbine toplam 176 megavatlık kurulu gücümüz vardı” dedi.

“AKSA kapasitesini arttırdı, KIBTEK kapasiteyi düşürdü”

2004 yılından sonra gaz tribünlerine üvey evlat muamelesi yapıldığını aktaran Yarkıner, “Bu tribünler doğal gaza çevrilebilirdi. Özel sektör devreye girdiğinde kapasitesi KIB-TEK’in 5’te birine yakındı. Üretimi birden 3’te bire yükseldi. AKSA, 2005’ te kurulu kapasitesini arttırdı, KIB-TEK kapasiteyi düşürdü. Özel şirkete iş alanı yaratmak için strateji belirlendi. KIB-TEK gaz tribünlerini hunharca kullandı” ifadelerini kullandı.

“KIB-TEK üretimi kısıyor, maliyet artıyor”

2009 yılında 15 yıl uzatılan sözleşmede KIB-TEK’in AKSA’ya göre iki mislinden fazla kurulu gücü olduğunu dile getiren Yarkıner, “AKSA 429 bin, KIBTEK 752 bin megavat üretiyordu. Kapasite iyi kullanılmadı. Hasara uğratıldı, enerji kullanılamadı. Makineler ve buhar tribünleri devrinde çalıştırılmadı. AKSA tam üretim yaparken, KIB-TEK üretimi kısıyor maliyet artıyor. Yatırım yapılması isteniyor ancak yatırıma gerek yoktur. Şu andaki kurulu güç yeterlidir” şeklinde konuştu.

“Sanki sözleşmeyi şirket hazırladı”

AKSA ile sözleşme yapılırken, KIB-TEK’in ve halkın menfaatlerinin düşünülmediğine işaret eden Yarkıner, “Sanki sözleşmeyi şirket hazırladı. Sözleşme bakanlar kurulu kararıyla imzaladı ancak daha önce ihaleye çıkılmıştı ve bedellerin altında teklif verildiği için ihale iptal olmuştu” dedi.

“Rakamın üzerine çıkınca para ödeniyor”

Sözleşmede kiralanan tesisin kapasitesinin 105 megavat olduğunu ancak halen karşılanmadığını aktaran Yarkıner, “Anlaşılan rakamın altında enerji alıyoruz, üstüne çıkılmak istenince para ödeniyor” şeklinde konuştu.

“2018-2019’da üretim tavan yaptı”

Buhar türbinlerinin daha maliyetli dizelin ise daha az maliyetli olduğuna işaret eden Yarkıner, “Dizel motor 6-7 megavat üretiyor. Makinelerin bozuk olduğu söyleniyor ancak 2018-2019’da üretim tavan yaptı” dedi.

“Senede 7 milyon dolar kullanılmayan yakıtın parasını ödüyoruz”

AKSA’nın kullandığı yakıtı halkın ödediğini anlatan Yarkıner, “Yakıt bir maldır. Mal ve finans teftişi bağımsız denetçiler tarafından yapılmalıdır. Yakılmayan yakıtın parası ödeniyor. Elimizde belgeler var. Senede 7 milyon dolar kullanılmayan yakıtın parasını ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bakanlar kurulu sözleşme hazırlamamalı”

Ülkenin enerjisiyle ilgili sözleşmenin bakanlar kurulu tarafından yapılmaması ve imzalanmaması gerektiğini savunan Yarkıner, sözleşme yapılırken konusunda uzman kişilerden teknik destek alınması gerektiğine dikkat çekti.

“Makineleri hunharca kullandılar katlettiler”

KIB-TEK’te 5 aydan beridir 2 makinenin bakımda ve bir makinenin de arızalı olduğunu aktaran Yarkıner, “Makineleri hunharca kullandılar katlettiler. 4 makine kullanılmıyor. Elektriğin 5 kat artacağı söyleniyor. Makinelerin bakımı ile ilgili yasa gücünde kararname çıkarıldı ancak kimse itiraz etmedi. Bakım ve onarımı yapacak şirket çok büyüktür ve şaibeli işlere girmez. Bu işlemleri İzmir’de gemi motoru yapan şirkete yaptıracaklar” dedi.

“Makinelerin değeri 8 milyon, bakımı 3.3 milyona yaptıracaklar”

Yurt dışındaki şirketin 3.3 milyon Euro’ya bakım yapacağını anlatan Yarkıner, “Bu bakımı biz yapabiliriz. Makinelerin değeri 8 milyon TL. AKSA’ya bu yıl 30 milyon Dolar ödenecek. 2009 yılında KIB-TEK’e 60 milyon dolara makine almak yerine, 20 milyon dolar AKSA’ya kira ödendi” şeklinde konuştu.

“Makinelerin harcadığı yakıt miktarı kullanım kitabında yazar”

Makinelerin harcadığı yakıt miktarının kitabında yazdığına işaret eden Yarkıner, “Makine mühendislerinden de çalışma yapması istenebilir ancak bakanlar kurulunda karar aldılar ve yüzde 10 fazlalık koydular. Bu nedenle 7 milyon dolar kullanılmayan yakıtın parası ödeniyor. Bakanlar Kurulu şaibelidir” ifadelerini kullandı.

“Elektriğin 5 TL olacağı söyleniyor”

KIB-TEK’in kötü yönetimden dolayı zarar ettiğini ve maliyetlerin halka yansıtıldığını dile getiren Yarkıner, şöyle konuştu:

“Bakımlar sözleşmedeki firma yerine taşeron firmada yaptırılıyor. Bakımları yerli mühendisler de yapabilir. İnanılmaz malzeme israfı var. Makineleri kötü kullanım var. 150 bin ton yakıt ihtiyacı var, planlaması yapılmıyor. 5-6 gün kala ‘yakıt bitti’ deniliyor, alelacele yakıt alıyorlar. Böylesine stratejik kurumlarda böyle şeyler olmaz, 5-6 gün kalan yakıt aranmaz. Öte yandan elektriğin 5 TL olacağı söyleniyor. Bu halkın kaldıramayacağı çok ciddi bir rakamadır. Bakım onarımların yapılmaması ve kötü yakıt israflardan dolayı maliyetler artıyor…”

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05/02/2022 18:07