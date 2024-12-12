Yarkıner: “KKTC başsız bir vücut gibi”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Haber Kıbrıs Web TV’de Muazzez Gazihan’ın sunduğu “Haber ve Ötesi” programına konuk oldu.

Oda Başkanı Yarkıner, can kayıplarıyla sonuçlanan ve son günlerde sayısı artan trafik kazalarını, elektrik arz güvenliğinin neden sağlanamadığını, AKSA’yı ve enerji üretim politikalarının nasıl oluşturulması gerektiğini değerlendirdi.

“KKTC başsız bir vücut gibi”

“KKTC başsız bir vücut gibi” benzetmesi yapan Yarkıner, ülke yönetimindeki yetersiz ve ilkesiz siyasileri eleştirdi.

Yarkıner, ülkenin çok karamsar bir yapıda olduğunu ve zaman zaman muhalefetin neden Meclis’ten çekilmediğini sorguladığını ifade etti. Ancak “İyi ki muhalefet Mecliste var, yoksa bu konuşmaları aleni şekilde kim yapacaktı?” diyerek, muhalefetin Mecliste bulunmasının önemine de vurgu yaptı.

Siyasetin, ülke bekasının en önemli mekanizmalarından biri olduğunu belirten Yarkıner, şunları söyledi:

“Makina Mühendisleri Odası olarak ülkede üç çok önemli sıkıntı görüyoruz ve bunlar ülkenin bekasıyla bile ilgilidir. Birincisi, ülkenin ihtiyaçlarının karşılanmasında tarafsızlık ve şeffaflık yok. Bir ihtiyaç olduğu için değil, o ihtiyacı kimden, hangi yandaşımızdan alabiliriz taktiğiyle hareket ediliyor. Bu konuda Rekabet Kurulu’nun hiçbir şey yapmadığını görüyoruz; adeta kış uykusunda. Eğer yandaşa planlanmış bir tedarik varsa ve biri aradan sıyrılıp bu çarkı bozarsa olay Rekabet Kurulu’ndan geri dönüyor.”

Ellerinde çok net bilgiler bulunduğunu belirten Yarkıner, Rekabet Kurulu’nun rekabete yönelik hiçbir aksiyon almadığını ve piyasadaki birkaç firmanın yok edilmesi için yandaşlara ciddi destek sağlandığını ifade etti. Bunun ülkeye maliyetinin 100 birimlik bir ihtiyacın 130-140 birime çıkması olduğunu söyledi. Hükümetin şeffaf açık ihale usulünü terk ederek, pazarlık usulü veya önceden anlaşılmış senaryolar üzerinden taraflı ihaleler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Yarkıner, ülkenin inanılmaz derecede başsız olduğunu belirterek, Başbakan Ünal Üstel’i şu sözlerle eleştirdi:

“Meclis’te Ünal Bey’e sorulan sorular var, ancak Ünal Bey’in bu olaylarla ilgili herhangi bir mükellefiyeti yok. Söylediği hiçbir şeyin doğru olup olmaması umurunda değil. Başbakan’ın Meclis’te santrallerin bakımıyla ilgili verdiği bilgi yanlış, hangi santralin arızalı olduğu bilgisi yanlış. Bilmiyorsa sorsun, öğrensin. Ama onlar için hedef elektrik arz güvenliği değil, hedef AKSA’nın kazancıdır.”

“KIB-TEK verimli hale gelmeden çözüm olmaz”

Kalecik III projesinin elektrik arz güvenliğini sağlamadığını, sadece yasal değişiklikler getirdiğini belirten Yarkıner, bu değişikliklerin kamu yararına olup olmadığının sorgulanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, AKSA’nın sözleşme gereği belirlenen kapasiteyi sağlayamadığını ve bununla ilgili denetimlerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Yarkıner şöyle devam etti:

“Kendi halkının ve ülkesinin menfaatini bu kadar göz ardı ederek bir özel şirkete vahşi menfaat sağlayan ve adı hükümet olan herhangi bir oluşumun emsali yoktur. KKTC halkı vahşice sömürülüyor. Çözüm, ‘Akıllı şebeke, depolama, yenilenebilir enerji, mevcut üretim kapasitelerini asgari seviyede muhafaza, doğru bakım ve rekabetçi tedarikle mümkündür. Bunlar olmadan KIB-TEK verimli hale gelemez.”

“Ülkede para çok ama çalışma yok”

Ülkedeki en az sorun olan şeyin para olduğunu söyleyen Yarkıner, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı da şu sözlerle eleştirdi:

“Erhan Bey, ‘Paramız yok, yol yapamıyoruz’ diyor. Ama bilsin ki bu ülkede para çoktur, çalışabilecek insan yoktur. Ayrıca mevcut durumu korumaya yönelik icraat da yok.”

Enerji konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu da eleştiren Yarkıner, Amcaoğlu’nun bu alanda yetersiz olduğunu ve bilgi eksikliği bulunduğunu söyledi. Enerji Komitesi’nde bulunan iki profesörün vicdanlarının nasıl el verdiğini sorgulayan Yarkıner, Makina Mühendisleri Odası’nın görüşlerinden yararlanılmadığını belirtti.

“Trafik güvenliği umurlarında değil”

Trafik güvenliğinden sorumlu olanların hala görevlerini yerine getiriyormuş gibi makam işgal etmelerinin, yaşanan kazalardan daha üzücü olduğunu söyleyen Yarkıner, “Trafik güvenliği umurlarında değil.” dedi.

"Trafikte kaybedilen hayatlar umurlarında değil”

Yıllardır hiçbir kazadan ders alınmadığını ifade eden Yarkıner, “Ya sorumluluklarının farkında değiller, ya ders alabilecek zeka seviyesinde değiller, ya da kaybedilen hayatlar umurlarında değil.” dedi. Trafikte “sıfır can kaybı” hedefiyle strateji ve planlama yapılması gerektiğini belirterek, MMO’nun her zaman yardıma hazır olduğunu vurguladı.