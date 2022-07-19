Yarkıner, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki sorun ile ilgili açıklama yaptı

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Teknecik Elektrik Santrali’nde bacadan çıkan koyu siyah renkli egzoz gazının, santral üretim makinalarında verimli yanma olmadığının, dolayısıyla yanmayan yakıtın dışarıya atılmasının bir sonucu olarak, yanma odasına doldurulan havanın yetersizliğinden kaynaklandığını açıkladı.

Yarkıner konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, yetersiz hava ve yakıt karışımının muhtemel sebeplerinin hava ve yakıt karışımını sağlayan ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) veya ECU’ya yetersiz hava gönderen blower (veya muadili) arızaları olduğunu belirtti.

Teknecik Elektrik Santrali’nde sorunun sadece siyah dumanla sınırlı olmadığına işaret eden Yarkıner, bunun yanında ana mili kopuk jeneratörün de uzun zamandır hizmete elverişsiz halde olduğunu kaydetti.

Yarkıner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ana milin kopması da normal aşınma yıpranmadan kaynaklanan bir arıza değildir. Arızanın muhtemel sebeplerinden biri yağlama zafiyeti diğeri de silindirlerdeki zamansız yanma işlemleridir.

Yıllardan beridir KIB-TEK’te tesislerin bakım ve onarımları zamanında ve doğru şekilde yapılamamıştır. KIB-TEK’i yönetenler toplumda güven kazanmak istiyorlarsa bakımları, arızaları ve onarım yöntemlerini şeffaf bir şekilde kamu ile paylaşmalı ve Makina Mühendisleri Odası ile koordinasyon içerisinde olmalıdırlar.”

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19/07/2022 14:37