Yarkıner: Trafik kazalarında KKTC resmi kurumlarının ciddi ihmalleri var

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, trafik kazalarında KKTC resmi kurumlarının ciddi ihmalleri olduğunu vurguladı. Bugünkü gazete haberlerindeki “TIR aracının yandığı”, “bir aracın da Karakum bölgesinde yayaya çarptığı” ve “kavşakların aydınlatılması hususundaki zafiyet bulunduğu” haberlerinin bulunduğuna dikkat çeken Ayer Yarkıner, ülkemizde trafik güvenliğinin olmadığını kaydetti.

Ülkemizde, trafik güvenliği olmadığı için sorumlu birimlerin de bu konuda, itibarlarından bahsetmenin mümkün olmadığını ifade eden Yarkıner, yetkili makamların mevcut durumu değiştirmeye yönelik hiçbir şey yapmadığını vurguladı.

‘Trafik güvenliği ve itibar’

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, ‘Trafik güvenliği ve itibar’ başlıklı basın bildirisinde şu görüşlere yer verdi:

“Ülkemizde, trafik güvenliği olmadığı için maalesef sorumlu birimlerin de bu konuda, itibarlarından bahsetmek mümkün değildir. İtibar yapılması gereken bir işi ‘nasıl yapılması gerekirse o şekilde yaparak’ kazanılan güven ve saygınlıktır.

Bugünkü haberlerde TIR aracının yandığı ve bir aracın da Karakum bölgesinde yayaya çarptığı haberlerinin yanında kavşakların aydınlatılması hususundaki zafiyet basında yer aldı.

Trafik güvenliğinden sorumlu resmi kurumların Mayıs 2021 tarihinde yaptığı basın açıklamasında;

Sayın Bakan; karayolları altyapısının yetersizliği, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmasını ve alkollü araç kullanılmasını kazaların nedeni olarak göstermiştir,

Polis Trafik Birimi ise; kazaların nedeni ile ilgili sayın bakanın açıklamasına ilave olarak; dikkatsiz sürüşü de eklemiştir.

Makina Mühendisleri Odasınca; trafikteki araçların yasal mevzuat ile uyumlu olmadığı, güvenlik standartlarının belirlenmediği ve denetlenemediği trafikte güvenliğin ciddiye alınmadığı, çarpışma raporlarının yeterli teknik bilgi ile doğru olarak hazırlanmadığı defalarca ve ısrarla belirtilmiştir.

‘Lefkoşa – Gazimağusa yolunda Haspolat civarında seyreden 06 FZ 9094 plaka numaralı bir kamyon dikkatsizlik ile sağ şeride geçerek bir araç ile çarpıştı’; şeklinde bir açıklama olmuştur. Bu açıklama resmi kurumların çarpışma nedenlerini tespit ederken ne kadar ihmalkâr davrandıklarının trafiği hiç ciddiye almadıklarının somut göstergesidir. Hiç bu kadarını beklemiyorduk. Personel sayısı ne olursa olsun bu vizyonla asla başarılı olamazsınız. Çarpışmalarla ilgili gerekçeleriniz; mevcut durum ve mevcut durumu değiştirmeye yönelik ‘hiçbir şey yapmama senaryosudur.’

‘Bir tespit ve 5 önemli soru’

1-Bu araç sürücüsü KKTC trafiğine intibak ettirilmediği için sağ şeride geçmiştir.

2-Bu aracın o yolda ne işi vardı? Bu aracın şantiyeden çıkmasına kim izin verdi?

3-Bu aracın teknik uygunluk muayenesi ve KKTC trafik mevzuatına, yasal gerek ve şartlara uygun olduğunu kim tespit ederek adaya girişine izin verdi? Bu ve buna benzer araçlar halen trafikte mi?

4-Bu aracın kasa hacmi hesaplandı mı? Üreticinin onayına uygun mu?

5-Sürücüsünün KKTC trafiğine intibakının tamam olduğuna kim kanaat getirdi?

6-Alkollü araç kullanan birinin ehliyetini Ulaştırma Bakanı geçtiğimiz ay almıştı. Bu aracı kullanan adam mamur halde olmasına rağmen sağ şeride geçmiştir ehliyetini aldınız mı? Hala araç kullanıyor mu?

Trafik kazalarında KKTC resmi kurumlarının ciddi ihmalleri var. Bir de bu resmi kurumlar Girne – Lefkoşa yolunun kamusal menfaat ve güvenlik açısından trafiğe açılmasını uygun görmüşler. Sayın Ulaştırma Bakanımız; lütfen bakanlık vizyonunuza yapabileceklerinizi yazınız. Bırakınız siz çağdaş gelişmişliklerin de ilerisinde görev yapmayı bakanlığınız çağın çok gerisindedir. Dost acı söyler. Bütün bu uyarılarımız ve eleştirilerimiz sizin ve ülkemizin iyiliği içindir.”

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20/05/2021 14:06