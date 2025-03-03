Yarkıner: Yollardaki denetimler de muayene istasyonlarındaki kontroller de trafik güvenliği için yeterli değil

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, yollardaki denetimlerin de muayene istasyonlarındaki kontrollerin de trafik güvenliği için yeterli olmadığını kaydetti.

Yolların, hız limitlerinin, toplu taşımanın, denetimlerin, araçların ve sürücülerin güvensiz olduğunu savunan, bunlar için yapılması gerekenleri yazılı açıklamayla paylaşan Yarkıner sol direksiyon ve 18 yaşındaki araçlara verilen ithal izinlerini eleştirerek, “Trafiğin bu halde olması rastlantı değil. Hükümetin gündeminde trafik güvenliği yok. ” dedi.

Trafikte niyetin sorunu çözmek mi, daha kötüsünü yaratmak mı olduğunu soran Yarkıner, Makina Mühendisleri Odası’nın yargıya başvurusu üzerine Bakanlar Kurulu’nun sol direksiyonlu araçların ithaline izin veren kararı hakkında ara emri alındığını anımsattı.

Geçen hafta Lapta’da 7 yaşındaki çocuğa bir otobüsün çarptığını hatırlatan Yarkıner, güvenlik sistemlerinden yoksun araçlara kamusal taşıma yetkisi verildiğini savunarak, “18 yaşında olan kullanım dışı demir yığını araçlar Bakanlar Kurulu kararıyla ülkemize getiriliyor.” ifadesine yer verdi.

-“Ülkede 100 kilometre hıza uygun yol yok”

Yollardaki tek güvensizliğin ışıklandırma olmadığını kaydeden Ayer Yarkıner, “İşaretleme, yol sınıf tanımı, tasarım koşullarına uygun olmayan hız limitleri ve muhtemel riskler incelenmeli. Ülkemizde 100 km /s hıza uygun yol yoktur.” dedi.

-“Ağır araçların yollarda yarattığı deformasyon, hafif araçların yol tutuşunu olumsuz etkiliyor”

Yol sınıflarının da hız limitinin de tasarım kriterleri açısından kusurlu olduğunu belirten Ayer Yarkıner, şöyle devam etti:

“Ağır yük taşıyan araçların yollarda sebep olduğu deformasyon, hafif araçların yol tutuşunu olumsuz etkilemektedir. Araçların yük kapasiteleri ile ilgili A.E 662 doğru değildir, yolların deformasyonunun ve ağır araçların duramayarak çarpışma sebeplerindendir. Araç yük ve boyutları doğru şekilde tespit edilmelidir.”

Hız limitlerinin de güvensiz olduğunu savunan Ayer Yarkıner, “Araç durma standartları tespit edilmeden ve denetimleri yapılmadan hız limiti belirlenemez.” dedi.

-“Bölünmüş yol enstrümanı doğru değil, acilen düzeltilmeli”

Ercan yolunda ve birer ay ara ile Gönyeli – Güzelyurt yolunda 3 genç insanın yol hatası nedeniyle hayatını kaybettiğini savunan Ayer Yarkıner, şunları da belirtti:

“Yollar hakkındaki A.E 555/2020 de bölünmüş yol enstrümanı doğru değildir, acilen düzeltilmelidir. Karayolları Dairesi bu olayları inceleyerek bilgi ve tecrübesini artırmalı ve tedbirleri belirlemelidir.”

-“Araç sınıflandırmaları yanlış”

Araçların da güvensiz olduğunu belirten Ayer Yarkıner, araç sınıflandırılmalarının yanlış yapıldığını savunarak şunları belirtti:

“Bu zafiyet düzeltilmeden araç muayeneleri ve yol güvenliğine uygunlukları teyit edilemez. Hali hazırda yapılan muayeneler çağdaş güvenlik standartları dikkate alındığında yetersiz kalmaktadır. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi önündeki ve 13 Ocak’taki can kaybı buna örnektir.”

-“18 yaşında ekonomik ömrünü doldurmuş, yol güvenlik değeri olmayan araç ithal izni vermek en büyük kötülük”

Toplu taşımanın güvensiz olduğunu da söyleyen Ayer Yarkıner, şunları aktardı:

“Yolcu taşıma hizmetleri kamusal hizmettir ve bu hizmeti yapan firmalar ve kurumlara 18 yaşında ekonomik ömrünü doldurmuş, yol güvenlik değeri olmayan araç ithal izni vermek yapılabilecek büyük kötülüktür; gümrük, KDV muafiyetli, ruhsat ve kayıt harcı indirimleri uygulanarak ülkemizdeki bu sektörün güvenli araç sahibi olması sağlanmalıdır.”

-“Araç sınıflarına uygun trafik eğitimleri verilmeli”

Sürücülerin de güvensiz olduğunu ifade eden KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, şunları söyledi:

“Türkçe okuma yazması olmayan sürücüler vardır. Araç sınıflarına uygun trafik eğitimleri gerekmektedir. Üst yapılı araç sürücülerinin eğitimi sadece direksiyon ile sınırlı olmamalı, taşıdığı yüke göre muhtemel tedbirler hakkında da eğitilmesi gerekmektedir.”

-“Denetimler trafik güvenliği için yeterli değil”

Denetimlerin de yetersiz olduğunu savunan, mevcut mevzuatı “çağ dışı” diye niteleyen Yarkıner, şunları da belirtti:

“Polisin yollarda yapacağı denetimler ve muayene istasyonlarında yapması gereken denetimler hiçbir zaman trafik güvenliğine yeterli olmayacaktır. Zaten olmadığı da görülmektedir. Çünkü gerekli regülasyonlar, yol ve araç sınıflarına uygun standartlar ülkemizde yoktur. Zümresel menfaatler için trafik güvenliğinin göz ardı edilmesi sağlıklı bir yönetimin yapacağı iş değildir.”