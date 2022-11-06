Yarkıner: Yüzde 3 kükürt oranlı yakıt piston ve yataklarda kırılmalara yol açar

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Başbakan Ünal Üstel’in “Teknecik Elektrik Santrali’ne filtre takılacak ve 2023’te daha ucuza yüzde 3 kükürt oranlı yakın alınacak, elektrik fiyatları ucuzlayacak” açıklamasına tepki göstererek, Teknecik bacasına takılacak filtrenin, yüzde 3 oranındaki kükürtlü yakıtın insana verdiği zararı engellemeyeceğini vurguladı.

Filtrenin partikül tutucu olduğunu, kükürt desulfurizasyonu için görev yapmadığını ifade eden Yarkıner, çevreye, insan sağlığına ve toprağa telafisi olmayan zararlar verilebileceğini kaydetti.

Yüzde 3 kükürt oranı ile santralar çalıştırılamayacağını, yüzeylerde aşınma ve yakıt donanımı hasarı piston ve yataklarda da kırılmalar ortaya çıkardığını belirten Yarkıner, 2021 yılında bunun yaşandığını, yaşanan tecrübelerden ders alınması gerektiğini söyledi.

Ayer Yarkıner, açıklamasında şu bilgileri verdi:

“TIPC yüzde 3 kükürt oranında yakıt tedariki yasal ve doğru karar değildir. Egzoz emisyonları azotoksitler, karbon oksitler, kükürt oksitler, particul, hidrokarbonları içermektedir. Bu emisyonlar çevreye, insan sağlığına ve toprağa telafisi olmayan zararlar vermektedir.

Filtre partikül tutucudur, kükürt desulfurizasyonu için görev yapmaz. Desülfurizasyon için kimyasal reaksiyon tesisi monte edilmesi gerekir. Kurulum bedeli 5 ayrı tip için farklı bedeldir. Ortalama ve ülkemizin ihtiyacı için gerekli kurulum 20 milyon USD kadardır. Bu bedel ile KIBTEK enerji üretimini yeterli hale getirebilir.

Yüzde 3 kükürt oranı ile santralar çalıştırılamaz, yüzeylerde aşınma ve yakıt donanımı hasarı piston ve yataklarda da kırılmalar ortaya çıkarmaktadır. Yağlama zafiyeti de artacağı için bakım aralıkları azalacaktır.

Yağlama zafiyetini gidermek için katkı maddesi kullanılabilir fakat bunun oranını da doğru yapmazlarsa yine ciddi hasarlar ortaya çıkacaktır. 2021 yılında bunu yaşadık zaten. Yaşanan tecrübelerden ders alınmak yerine önce kimden ne alınacağına karar veriyorlar sonra hangi özellikte olacağına karar veriyorlar sonra ihalesiz alıyorlar.

İhtiyacın teknik özelliklerini ihtiyaca göre değil, kayırılan tedarikçiye göre yapıyorlar. Sayın başbakan yanlış karar almıştır. Ülkenin yararına plan usul bu değildir. Serbest rekabet esaslarında, ihtiyaca uygun ihaleyi şeffaf olarak ihale yasasına uygun yapılıp makinalara uygun yakıtı, emniyetli bir şekilde depolamadır. Çok vahşi ve faydasız bir çare üretmiştir. Yazık…”

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06/11/2022 19:58