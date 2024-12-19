Yaş haddini dolduran liman çalışanlarının emeklilik yaşı kısa süreliğine uzatıldı

Yaş haddinden emekliye ayrılması gereken Liman İşçileri Şirketi çalışanlarının veya yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri liman hizmetleriyle ilgili ihale sonuçlanıncaya kadar uzatıldı.

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketine İlişkin Yasa Gücünde Kararnameyi değiştirerek, yeni bir kararname yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın gerekçesinde, Liman İşçileri Şirketi’nde çalışanların ve/veya direktörlerin 65 yaşını doldurduğundan ilgili yasa uyarınca görevlerine devam edemeyeceği kaydedildi.

Kararda, liman hizmetleriyle ilgili ihalede son aşamaya gelindiği, bu sürede yönetimde sıkıntılar yaşanmaması, aksaklıkların çözümü için gereğinin yapılması konusunda Liman İşçileri Şirketi'nin çalışanlarının yaş haddinin, liman hizmetleriyle ilgili ihale sonuçlanıncaya kadar veya her halde 3 ayı geçmemek üzere uzatıldığı ifade edildi.