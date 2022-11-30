Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi, her salı toplanacak

Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi’nin detayları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketicileri koruyarak fiyat oluşumuna katkı sağlamak bağlamında, toptancı satış fiyatı belirlemesine katkı koymak amacıyla, aşağıda isimleri belirtilen Bakanlık ve Birlik temsilcilerinden oluşacak "Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi"nin oluşturulmasına, konu komitenin haftanın her Salı günü toplanmasına, sekreteryasının ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yürütülmesine karar verdi.

Komitede; Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Toptancılar Birliği ve Üreticiler Birliği’nden temsilciler bulunacak.

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30/11/2022 23:14