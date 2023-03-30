''Yas Sürecinde Sanatla İyileşme'' başlıklı sohbet toplantıları tamamlanıyor

Kültür Dairesi’nin 59. Kütüphane Haftası için düzenlediği “Yas Sürecinde Sanatla İyileşme” başlıklı sohbet toplantılarının sonuncusu yarın (31 Mart Cuma günü) Girne Halk Kütüphanesi’nde yer alacak

Yas Sürecinde Sanatla İyileşme başlıklı son sohbet toplantısının konukları Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaimağaoğlu ve Uzm. Psikolog Aytül Türer oluyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile işbirliğinde, 59. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kütüphanelerde gerçekleştirdiği “Yas Sürecinde Sanatla İyileşme” başlıklı sohbet toplantıları yarın (31 Mart Cuma günü) tamamlanıyor.

Kültür Dairesi’nin Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile işbirliğinde düzenlediği ve bir sanatçı ile bir psikoloğun konuşmacı olacağı sohbet toplantıları yarın (31 Mart Cuma günü) saat 10.00’da Girne Halk Kütüphanesi’nde Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaimağaoğlu ve Uzm. Psikolog Aytül Türer’in konuşmacı olacağı son sohbet toplantısı ile tamamlanıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi’nin Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile işbirliğinde düzenlediği sohbet toplantılarının 29 Mart Çarşamba günü İskele Halk Kütüphanesi’ndeki konukları Kültür Dairesi Personeli Öykü Yazarı/Fotoğrafçı Ceyhan Özyıldız ile Uzm. Psikolog Işıl Direktör olurken, aynı gün Güzelyurt Halk Kütüphanesi’ndeki konuşmacılar da Kültür Dairesi Personeli Seramik Sanatçısı Bedia Kale ile Uzm. Psikolog Refia Erosal oldu.

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30/03/2023 16:44