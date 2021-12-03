Yasa Dışı Bahis Davasında Tutuklu Sayısı 5’de Yükseldi

Gazimağusa’ da mali suçlarla mücadele şube amirliği tarafından 25.11.21 tarihinde 2 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda yasadışı bahis ve kumar oynatan internet sitelerine canlı destek hizmeti verdikleri tespit edilen E.K (K-24), F.G.A (K-23) ve S.T tutuklanmışlardı.

Sürdürülen tahkikat sonucu mesele ile bağlantıları olduğu ve zanlı 3’ den canlı destek hizmeti için ders aldıkları belirlenen zanlı 4 İ.T ve zanlı 5 B.K’nin 30.11.21 tarihinde derdest emri gereği tutuklanmalarıyla tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

Tutuklandıkları günden beri poliste bulunan 5 zanlı bugün 3.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Bora Çelebi, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Tanık polis şahadetinde internet üzerinden yasa dışı kumar ve bahis hizmeti verildiğine alınan bilgi doğrultusunda 25.11.21 tarihinde Gazimağusa’ da zanlı 1’in ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, bir adet hatlı telefon ve kulaklığı bulunarak el konulduğunu söyledi. Ayni tarihte zanlı 2’nin ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, bir adet hatlı telefon ve kulaklığı bulunarak el konulduğunu ve zanlıların tutuklandığını belirten tanık, ilerleyen günlerde zanlı 3’ ün de tutuklandığını söyledi.

Zanlıların itiraf niteliğinde gönüllü birer ifade verdiklerini belirten tanık polis, sürdürülen tahkikatta zanlı 3’ ün yasadışı bahis ve kumar oynatan internet sitelerine canlı destek hizmeti verebilmelerine olanak sağlamak maksadıyla zanlı 4 ve zanlı 5’e ders verdiği yönünde elde edilen bilgiler ışığında zanlı 4 ve 5’in de temin edilen derdest emri gereği 30.11.21 tarihinde tutuklandıklarını aktardı.

Mesele ile ilgili tahkikatın devam etmekte olduğunu, Türkiye ile birçok yazışmalar yapıldığını, bu yazışmaların temin edilmesinde uzun zaman alınabileceğine vurgu yapan tanık, tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlıların etki etme olanağı bulunmadığını belirttikten sonra ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla tüm zanlıların KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim etmeleri, zanlı 1,3,4 ve 5’in 8 biner T.L, zanlı 2’nin 10 bin T.L nakdi teminat ödemesi, zanlılar lehine KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 50 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı 1,3,4 ve 5’in haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve zanlı 2’nin de haftada 2 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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03/12/2021 18:33