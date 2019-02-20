Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı yükseldi

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynatan yasa dışı bahis örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 108'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Adana merkezli 11 ilde düzenlediği operasyon kapsamında dün gözaltına alınan 96 şüphelinin işlemleri sürerken, firarilerden 12'si daha yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 38 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.

Polis, gözaltında bulunan ve yasa dışı bahis örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen R.O'nun (44), ofis kiraladığı KKTC'den şebekeyi yönettiğini belirledi. R.O'nun yasa dışı bahis için farklı kişiler adına 7-8 farklı bankadan açılan hesapları kullandığı ve hesap sahiplerine aylık 5 bin lira ödeme yaptığı ileri sürüldü.

Operasyonun ardından bin 222 hesabın daha örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilmesiyle örgütün toplam 2 bin 742 hesapta işlem yaptığı ortaya çıkarıldı. İncelenen 278 hesapta 30 milyon 240 bin lira para hareketi belirlendi.

Yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 753 bin lira ile 37 milyon değerindeki 21 lüks araç ve gayrimenkule el konuldu.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 96 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynatan yasa dışı bahis örgütünün, kazandığı yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıklarının değerlendirildiği bildirilmişti.