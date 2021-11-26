Yasa dışı bahis sitelerine canlı destek verdikleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da mali suçlarla mücadele şube amirliği tarafından 2 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda yasadışı bahis ve kumar oynatan internet sitelerine canlı destek hizmeti verdikleri tespit edilen E. K. (K-24), F. G. A. (K-23) ve E. A. (E-30) derdest emri gereğince tutuklandılar.

Zanlılar bugün beden eğitimi ve spor yasası ile şans oyunları yasasına aykırı harekette bulunma suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Bora Çelebi, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Tanık polis şahadetinde internet üzerinden yasa dışı kumar ve bahis hizmeti verildiğine alınan bilgi doğrultusunda 25.11.21 tarihinde Gazimağusa’ da zanlı 1’in ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, bir adet hatlı telefon ve kulaklığı bulunarak el konulduğunu söyledi. Ayni tarihte zanlı 2’nin ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, bir adet hatlı telefon ve kulaklığı bulunarak el konulduğunu belirten tanık, ayni gün alınan bilgi ışığında zanlılardan birisinin erkek arkadaşı ve suç ortağı olduğuna inanılan zanlı 3’ ün kullanımındaki araçta arama yapıldığını, arka koltuk üzerinde, el çantası içerisinde suç delili olduğuna inanılan 52800 TL nakdi para ve 40 Euro banknot bulunarak zapt edildiğini ve tüm zanlıların tutuklandığını aktardı.

Yine ayni tarihte zanlı 1 ve zanlı 2’nin mesele ile ilgili gönüllü birer ifade verdiğini, yasadışı olan ve ismini verdikleri bir internet sitesinde canlı destek sağladıkları yönünde beyanda bulunduklarına değinen tanık polis, bu sitenin mahkeme emriyle kapatılmasına rağmen başka bir isimle yeniden hizmet vermeye devam ettiği yönünde tespit yapıldığını söyledi.

Tanık polis bir soru üzerine site yöneticilerinin başka kişiler olduğunu, zanlı 1 ve 2’nin bu sitelerde bahis oynayabilecekleri konusunda katılımcılara sadece canlı destek sağlama hizmeti verdiklerini, zanlı 3’ün tasarrufunda bulunan para ile herhangi bir izahatta bulunmamasından dolayı suçla alakalı olabileceği düşünülerek zapt edildiğini belirtti.

Mesele ile ilgili 2 şahsın aranmakta olduğunu, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını, alınması gereken 10’un üzerinde ifade olduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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26/11/2021 19:20