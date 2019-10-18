Yasa dışı bet zanlıları 3 gün tutuklu kalacak

Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda, kalmakta olduğu dairede internet üzerinden bahis ve kumar oynatmakta olduğu tespit edilen Melih Örs isimli şahıs polis tarafından tutuklandı. Sürdürülen soruşturma sonucu olayla ilgisi olduğu belirlenen Özgür Zorlukal’da polis tarafından tutuklandı ve çıkarıldıkları mahkemede haklarında 2 şer gün tutukluluk emri alınmıştı.

Yürütülen tahkikatta olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve aranmakta olan Sefa Aykut isimli şahıs da polis tarafından tespit edilerek tutuklanmasıyla tutuklanan kişi sayısı üçe yükselmişti. Sürdürülen tahkikatta olayla bağlantısı olduğu şüphe edilen Yağız Akman ve Necati Öfkeli isimli 2 kişi akşamı Ercan Hava Limanı’ndan çıkış yapmakta oldukları bir esnada tespit edilerek tutuklanmaları sonucu tutuklu sayısı beşe yükseldi.

Tutuklanan 5 zanlı bugün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde ayrı olarak yargıç huzuruna çıkarıldı ve meselenin birbirlerine bağlantılı olması sebebiyle birleştirme kararı verildi.

Tutukluluk duruşmasında yemin altında şahadet veren tahkikat memuru önceden tutuklanan 3 zanlı hakkındaki bilgileri anımsattı. Sürdürülen tahkikatta olayla bağlantıları olduğu belirlenen Yağız Akman ve Necati Öfkeli isimli şahısların 17.10.19 akşamı Ercan Hava Limanı’ndan çıkış yapmakta oldukları bir esnada tespit edilerek tutuklandıklarını aktardı.

Tahkikatın bir bütün olarak devam ettiğine vurgu yapan Koral el konulan bilgisayar, sim kart, cep telefonları, diz üstü bilgisayar ve hard disk incelemesinin devam etmekte olduğunu belirterek zanlılar aleyhine 3 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi

18/10/2019 19:36