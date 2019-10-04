Yasa dışı yollardan adam kaçıracaklardı

(Kamalı Haber)

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan adam kaçırmak için gizli anlaşma yapan Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz, Kingsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn ve Muhammad Zahid’in ardından Alkan Canit de tutuklandı.

Mahkemede olayı anlatan polis , 1 Ekim 2019 tarihinde saat 20.30’da Ercan Havaalanı’nın karşısındaki yarım inşaatta Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz’ın, KKTC’ye öğrenci statüsünde gelen Kıngsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn ve Muhammad Zahid’le yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçirmek için anlaştığını ve bu yüzden tutuklandıklarını kaydetti.

SUÇLARINI KABUL ETTİLER

Polis, zanlı Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz’ın gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiklerini söyledi. Polis, olayla ilgili aranan Alkan Canit’in tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, ifadelerin teyit ve tekzibinin yanı sıra aranan 2 şahıs olduğunu belirtip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları, tutukluluk talebine itiraz etmedi ancak suçlamaları reddetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

04/10/2019 16:14