Yasa Dışı Yollardan Güney Kıbrıs’a Geçeceklerdi!

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmek için gizli ittifak yapan zanlılar Bilal Ansar, Daniel Mubemba Kulula, Mosengo Felly Mabwi, Weka Guerhcom Angenda, Manzanza Kembo Henock teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:20'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı batı kısmında bulunan Kırklar çemberi üzerinde yapılan operasyonda, Alsancak'da sakin Bilal Ansar’ın (E-26 Pakistan) kullanımında bulunan ZRN 282 plakalı salon araç içerisinde, Daniel Mubemba Kulula (E-24), Mosengo Felly Mabwi (E-29), Weka Guerhcom Angenda (E-25), ile Manzanza Kembo Henock’un (E-22) tespit edilerek, Bilal Ansar'dan yapılan soruşturmada tümü için toplam 120 Euro karşılığında Güney Kıbrıs'a geçmelerine yardımcı olmak maksadı ile anlaştıkları, Manzanza Kembo Henock'dan yapılan sorgulamada ise kişi başı 350 Euro karşılığı KKTC'den Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini anlattı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar Daniel Mubemba Kulula, Mosengo Felly Mabwi, Weka Guerhcom Angenda, Manzanza Kembo Henock’ın 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi. Ozankaya, zanlı Bilal Ansar’ın ise yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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15/04/2022 14:56