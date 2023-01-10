Yasa dışı yollardan güneye geçmek isterken yakalandılar

Yasa dışı yollardan güneye geçmek isteyen 4 kişi tutuklandı. Cezaevine gönderildi

Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak ve 1. derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçlarından tutuklanan zanlılar Ali Halluf Dıben, Akel Aliyasin, Hasan Elsellum, Radwan Hamo ve Ali Ayche mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, 5 zanlının Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak ve 1. derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçlarından metdaldar olduklarını belirtti. Polis, 26-28.12.2022 tarihleri arasında Mağusa' da GKRY' de sakin Ali Halluf Dıben (E-23), Akel Aliyasin (E-39), Hasan Elsellum (E-39) ve Radwan Hamo’nun (E-41) 1. derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerini söyledi.

Polis, yine bu konuda kendilerine Lefkoşa'da sakin zanlı Ali Ayche’nin (E-21) yardımcı oldukları tespit edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün tüm zanlıların Lefkoşa'da Gönyeli bölgesi arama emri ile yapılan arama sırasında tespit edildiklerini tahkikatın tamamlandığını Suriye uyruklu zanlıların yasal statüsü olmadığını, zanlı Ali Ayche'in üniversite öğrencisi olduğunu belirtip, davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Nil Elodie Çeliker, Suriye uyruklu dört zanlıyı 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı Ali Ayche’nin ise davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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10/01/2023 15:20