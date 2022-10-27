Yasa Yeşilada, TC Dışişleri Bakanlığı'nda görevlendirildi

Dışişleri Bakanlığı"na bağlı Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü'nde görev yapan II. Derece 2. Sekreter Yasa Yeşilada’nın, 6 Ekim tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda görevlendirilmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, söz konusu karar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolü” uyarınca alındı.

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27/10/2022 11:11