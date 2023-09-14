Yaşadığı sakatlık yüzünden Survivor'a veda etmişti... Yeniden kadroda!
Yaşadığı sakatlık yüzünden Survivor'a veda etmişti... Yeniden kadroda!
14/09/2023
2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.
Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran ve Yiğit Poyraz'ın ardından Survivor'da yer alacak dokuzuncu ismin Merve Aydın olacağını duyurdu.
Yarışmaya katılacak yeni ismi açıklayan Ilıcalı, 'Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star’da. Merve her zaman Merve’dir.' mesajını yayınladı.