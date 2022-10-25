Yaşadığınız pek çok problemin temelinde 'anne açlığı' yatıyor olabilir

Yapılan bazı araştırmalara göre yetişkinliğinizde yaşadığınız bazı problemlerin temelinde anneniz ile kurduğunuz ilişki yatıyor olabilir. 'Anne açlığı' olarak da tanımlanan duygusal boşluk, romantik ilişkilerinizde aşamadığınız bazı problemlerin asıl sebebi olabilir. İşte 'anne açlığı' yaşadığınızı gösteren işaretler...

ÜZÜNTÜNÜZÜN SEBEBİ 'ANNE SEVGİSİ'

Uzun yıllardır üzüntü ve ölümle mücadele eden bireylere danışmanlık sunan ünlü terapist Kelly McDaniel, çoğu kadının ‘annelik açlığı’ çektiği sonucuna ulaştı.

Yüzlerce kadına kederle başa çıkmada yardımcı olan terapist, çoğu üzüntünün ölümle ilgisi dahi olmadığını, bu üzüntünün temelinde yatan duygunun kadınların 'bir annenin sevgisine duyduğu özlem' olduğunu tespit etti.

"TIBBİ BİR TEŞHİS DEĞİL"

McDaniel 2008 yılında piayasaya çıkardığı “Ready to Heal” (İyileşmeye Hazırım) adlı kitabında “anne açlığı” terimini ortaya attı. Bu duyguyu yaşayan danışmanlarının sayısının giderek artması üzerine 2021 yılında ise konuyu derinlemesine ele alan yeni bir kitap yazdı.

Terapistin ortaya attığı ‘anne açlığı’ aslında tıbbi bir teşhis değil. Bu duygu durumu, bireylerin çocukluklarında yaşadığı ihmalkarlık ve bu ihmalkarlığın gelecek ilişkilerinde bağlanma problemine yol açmasıyla ilişkilendiriliyor.

Terapist, kadınların sevgi, güvenlik ve ilham arayışının altında anne sevgisinin eksikliğinin yattığını ve kadınların romantik ilişkilerde de benzer duygulara ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Terapist, bir anneye duyulan ‘biyolojik ihtiyaçtan’ dolayı ‘açlık’ kelimesini kullandığın belirtirken ‘anne açlığının’ neredeyse her kadının deneyimlediğini vurguluyor.

'Anne açlığı’ terimini açıklamak için öncelikle anneliği tanımlamak gerektiğini belirten terapist, anne figürünün üç temel görevi olduğunu söylüyor:

Besleme/Doyurma: Bu görev bir annenin yeni doğan bir bebeğe “Seni seviyorum ve buradayım” demesi anlamına geliyor. Bir bebeğin ihtiyaçlarını gidermek, onu doyurmak ve sorumluluğunu almak bu göreve dahil oluyor.

Koruma: Her türlü tehlikeye karşı koruma içgüdüsünün devreye girdiği bu görevde annenin çocuğunu bir kalkan gibi koruması bekleniyor.

Rehberlik: Bu görev, ergenlik ve yetişkinliğin ilk yıllarında başlıyor. Genç kızlar, annelerinin rehberliğine ihtiyaç duyuyor diyebiliriz.

'ANNE AÇLIĞI' ÇEKTİĞİNİZİ GÖSTEREN İŞARETLER

Peki bir kadının ‘anne açlığı’ çektiğini gösteren işaretler nelerdir? Eğer bir kadın, bu üç görevi yerine getiren bir anneye sahip olmadıysa bu tür bir açlık yaşayabilir.

‘Anne açlığı’ yaşayan bireylerin yemek ve ilişkiler üzerine sorun yaşadığı biliniyor. Eğer bu iki konuyla ilgili problem yaşıyorsanız, anne açlığı çekmiş olabilirsiniz.

Büyürken bir anneniz bile olsa, eğer üç temel görevden (besleme, koruma ve rehberlik) birini yerine getirmediyse, siz de gelecekte yeme problemleri yaşayabilir, romantik ilişkilerinizde sorun yaşayabilirsiniz.

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25/10/2022 09:18