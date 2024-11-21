Yasadışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları

Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Ali Erbil için hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Savcı iddianamede, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığına ‘suçtan zarar gören’, Mehmet Ali Erbil ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer verdi.

Mehmet Ali Erbil'in izin verilen ve yetkilendirilen kurumlar haricinde kalan ve yasa dışı bahis ve kumar mahiyetinde olan siteler, uygulamalar üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik edici nitelikte videolarda yer aldığı belirtildi. Erbil’in bir videoda kendi söylemine göre ‘emekli maaşı tutarında’ para kazanıldığını belirttiği gibi sözlerle özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşılayarak yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiği kaydedildi.

ERBİL'İN SAVCILIK İFADESİ

İddianamede, Erbil'in savcılık ifadesinde Barış isimli ortak arkadaşlarının Serdar Ortaç ile kendisini Malta'da bir otel açılışına davet ettiğini belirterek iddianamede, "Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı. Bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim, buna karşı çıktım. Yayınlarda ‘kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım’ şeklinde ifadelerim vardır. Videolarda yer almam karşılığında bu şahıslardan herhangi bir ücret veya maddi bir kazanç elde etmedim. Tişört üzerinde geçen ifadelerin bahis reklamı olduğunu anlamadım, bunun farkında olmadan söz konusu video da yer aldım. Anı olarak çekilen bir videoydu, yayınlanması adına çekilmemiştim" ifadelerine yer aldı.

VİDEOLARIN TEHDİT VE ZORLANMA OLMADAN ÇEKİLDİĞİ VURGUSU

iddianamede, Mehmet Ali Erbil’in önceden tanımayıp aralarında dostluk ya da ahbaplık bulunmayan kişilerden gelen her davete katılmayacağı belirtilerek, Malta'ya gidip ağırlandığı dikkate alındığında bunun dahi menfaat kapsamında kaldığı aktarıldı.

Videoda, ortamın tehdit ve zorlamadan tamamen uzak vaziyette güvenli olduğu, herhangi bir tehdit ya da zorlama içeren bir ortamın bulunmadığı belirtildi. Erbil'in iddiasının doğru kabul edilmesi ihtimalinde bile bulunduğu ülkenin kolluk kuvvetlerine dahi gerek olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği’ni arayarak durumu anlatıp yardım isteme imkanı bulunduğu, bunun yapılmadığı, öte yandan yurda giriş yapmasından savunmasının alındığı tarihe kadar herhangi bir adli müracaatının bulunmadığı aktarıldı.

İddianamede ayrıca toplum tarafından bilinen, tanınan, filmleri, dizileri, televizyon programları ile toplumun her kesimine hitap eden şüpheli Mehmet Ali Erbil’in yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplumda bu durumu olağan ve sıradan hale getirdiği, bu şekilde de topluma zarar verdiği vurgulandı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mehmet Ali Erbil’in ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Henüz İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmeyen iddianameye yönelik mahkemenin incelemesi sürüyor.