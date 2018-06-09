Yasadışı bahis ve kumar sitesine hizmet veren 3 kişi tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda, 6 Haziran’da bir işyerinde yapılan aramada “Betvigo.com” isimli yasadışı bahis ve kumar sitesine call-center (müşteri bulma, yardımcı olma ve hizmet sağlamak) hizmeti yaptıkları tespit edien kişiler tutuklandı.

Karaoğlanoğlu’nda, 6 Haziran’da bir işyerinde yapılan aramada 51 yaşındaki A.C.Ç, 38 yaşındaki M.H ve 29 yaşındaki A.G’nin, 11.40 – 16.00 saatleri arasında, “Betvigo.com” isimli yasadışı bahis ve kumar sitesine call-center (müşteri bulma, yardımcı olma ve hizmet sağlamak) hizmeti yaptıkları tespit edildi.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.