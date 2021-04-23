Yasadışı olarak evlat edinen eşcinsel çift ortadan kayboldu

Güney Kıbrıs'ta Filipinli bir kız çocuğu kaçak olarak evlatlık verilmesi için eşcinsel bir çifte veren Filipinli bir kadın, çocuk kaçakçılığı davasından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın indirilmesi talebiyle temyiz başvurusunda bulunulmasına rağmen sonuç değişmedi.

Ceza alan kadın, yurtdışında başka bir erkekle evlenen bir erkeğin ailesinin evinde yardımcı olarak çalışıyordu ve 2016 yılında Kıbrıs'ta bir birlikte yaşama anlaşması imzaladı.

Eşcinsel çift, bir çocuğu evlat edinmek istedi ancak bu Kıbrıs'ta yasa dışı olduğu için kadın onlara yardım etmeye karar verdi. Filipinler'de çocuğunu evlatlık vermek isteyen hamile bir kız buldu.

Çift, hamile kadının masraflarını karşıladı ve çocuk doğduğunda Kıbrıs'a getirildi. Ancak yetkililer olanları anladı. Çift ve Filipinli kadın hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Çift, tutuklama emri çıkarılmadan hemen önce çocukla birlikte yurt dışına kaçmayı başardı.

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23/04/2021 14:39