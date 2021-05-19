Yasağı İhlal Eden 9 Kişi, 1 Minibüs Şoförü ve Kağıt Oyunu Oynayan 5 Kişiye Yasal İşlem

Ülke genelinde 18-19 Mayıs tarihlerinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre ayrıca bir minibüs şoförünün aracının yüzde ellisinden fazla yolcu taşıdığı, 5 kişinin de bir iş yerinin sende katında toplanıp kağıt oyunu oynadıkları tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına aykırı hareket ve yasal emirnamelere riayetsizlik nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

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19/05/2021 10:18