Yasağı İhlal Eden 9 Kişi, 1 Minibüs Şoförü ve Kağıt Oyunu Oynayan 5 Kişiye Yasal İşlem

Ülke genelinde 18-19 Mayıs tarihlerinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

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19/05/2021

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Yasağı İhlal Eden 9 Kişi, 1 Minibüs Şoförü ve Kağıt Oyunu Oynayan 5 Kişiye Yasal İşlem

Ülke genelinde 18-19 Mayıs tarihlerinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre ayrıca bir minibüs şoförünün aracının yüzde ellisinden fazla yolcu taşıdığı,  5 kişinin de bir iş yerinin sende katında toplanıp kağıt oyunu oynadıkları tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına aykırı hareket ve yasal emirnamelere riayetsizlik nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

19/05/2021 10:18
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TAGS: Sokağa çıkma yasağı, polis, denetim
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