Yasağı umursayan yok

Haber Kıbrıs-Özel

Girne Kordon Boyu’nda trafiğe kapalı olan bölümden geçen motosikletliler vatandaşları, turistleri ve esnafı rahatsız etti. Haber Kıbrıs WhatsApp İhbar Hattı’na ulaşan bir vatandaş dün akşam saatlerinde Girne Kordon Boyu’ndan geçen motosiklet gurubunun onlarca kişinin huzurunu bozduğunu aktardı. Öte yandan Ramazan Bayramı’nın son günü olması nedeniyle ayrı bir kalabalık olan Girne Kordon Boyu’ndan geçen motosikletliler birçok vatandaşın paniklemesine ve tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Haber Kıbrıs’a durumu aktaran vatandaş, polisin bölgede 24 saat önlem alması gerektiğini savundu. Vatandaş, sık sık bu tarz durumların yaşandığını ve yasağı kimsenin umursamadığını ekledi.