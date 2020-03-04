Yasak bölgeyi ihlal eden zanlı 1 gün tutuklu

ads
04/03/2020

ads
ads
Yasak bölgeyi ihlal eden zanlı 1 gün tutuklu
ads

(Kamalı Haber) 

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a gidip geri gelen zanlı Mohmad Alshalal tutuklandı. 

SINIRI DELİK DEŞİK ETTİ

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, zanlı Mohmad Alshalal'ın 27 Mart 2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını ve Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir bölgeden askeri yasak bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını belirtti.

Polis, zanlının 1 Mart 2020 tarihinde yine Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir bölgeden KKTC’ye giriş yaptığı, zanlının 3 Mart 2020 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer,  zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

04/03/2020 15:32
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: yasak, kktc, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.