Yasak bölgeyi ihlal eden zanlı 1 gün tutuklu

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a gidip geri gelen zanlı Mohmad Alshalal tutuklandı.

SINIRI DELİK DEŞİK ETTİ

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, zanlı Mohmad Alshalal'ın 27 Mart 2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını ve Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir bölgeden askeri yasak bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını belirtti.

Polis, zanlının 1 Mart 2020 tarihinde yine Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir bölgeden KKTC’ye giriş yaptığı, zanlının 3 Mart 2020 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

04/03/2020 15:32