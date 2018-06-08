Yasak Elma dizisinin kadınlarından Talat Bulut açıklaması

Yasak Elma dizisinde, Talat Bulut’un sette çalışan 20 yaşındaki Özge Şimşek’i taciz etmesinin yankıları sürüyor.

Dizide rol alan kadın oyuncular Şevval Sam, Eda Ece, Şafak Pekdemir Mengü, Sevda Erginci, Neslihan Yeşilyurt, İrem Kayhaoğlu ve Nilgün Türksever konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, şöyle dedi:

“İçine düştüğümüz talihsiz meseleye dair, #Yasakelma kadınları olarak, elbette bir çift sözümüz olacaktır, ancak yargılama sürecini etkilememek adına şimdilik yorum ve açıklama yapmamayı tercih ediyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddet, fiziksel veya cinsel tacize karşı olduğumuzu ve bunu doğuran her türlü olumsuz tutum ve davranışları ortadan kaldırmak adına verilen mücadelede kadın olarak dayanışma içerisinde olacağımızı bildiririz.”