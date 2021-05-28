Yasak Elma oyuncuları Ege'de bir araya geldi!

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın sezon finali yapmasının ardından oyuncular da Ege kıyılarında tatile çıktı. Eda Ece ve dizinin yönetmeni arasındaki konuşmalar nedeniyle setin uzamasının ardından çıkan tartışmadan sonra diziden ayrıldığı belirtilen Nesrin Cavadzade de eski rol arkadaşlarıyla buluştu.

Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan Yasak Elma da diğer kış dizileri gibi sezon finali yaptı. Dizinin final yapmasının ardından sezon boyunca hem koronavirüs salgını hem de set yoğunluğu nedeniyle ağır bir tempo atlatan oyuncular da kendilerini Ege kıyıların attı.

"YASAK ELMA BİTER KIZLAR TATİLE ÇIKAR"

Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu'yla tatilde bir araya geldi. Set dışında da birbirinden ayrılmayan projenin ünlü oyuncular, Ege'de tatile çıktı. Teknede poz veren beşliden Ece, kareyi Instagram'dan paylaştı. Ece, "Yasak Elma 4. Sezon biter kızlar tatile çıkar! 'Sex and the City'nin 7. Sezonu için burdayız" diye yazdı. Aynı kareyi oyuncular da sayfasına taşıdı.

"BEŞİNCİ SEZONDA OLMAYIŞIMI KUTLADIK"

Tüm oyuncular aynı kareyi paylaşırken, bu sezon dizide yer almayacak Cavadzade farklı kareleri de paylaştı. İlk olarak aynı poza yer veren Cavadzade, "Beşinci sezonda olmayışımı kutladık" diye yazdı. Ece'ye sarılıp, o anda kendi dudağına ruj sürdüğü fotoğrafı yayınlayan Cavadzade, "Bir ruj markası çıkarıyoruz" notunu düştü.

SAMİMİ POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ece'yle birbirine baktıkları fotoğrafa ise oyuncu, "Eda yüzünü gerdirecek, ben dudaklarımı şişireyim" diye yazdı. Son olarak Cavadzade, Ece'nin kendisine öpücük yolladığı kareye, "Öptük" ifadesini kullandı.

OLAYLI ŞEKİLDE AYRILMIŞTI

Dizide Şahika karakterini canlandıran Cavadzade, Eda Ece ile yönetmen arasındaki sohbetin uzamasının ardından setlerin geciktiğini belirtmiş ve daha sonra çıkan tartışma sonucu diziden ayrılmıştı. Şahika, hızlı şekilde yazılan cenaze sahnesinin ardından diziye veda etti. Oyuncu kadrosunun yeniden samimi şekilde bir araya gelmesi, "Olaylar tatlıya bağlandı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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28/05/2021 12:54