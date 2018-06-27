Yasak Elma'nın başrol oyuncusu 'setteki taciz' için ilk kez konuştu

Dizide Alihan karakterini canlandıran Onur Tuna, arkadaşı Cem Uçan ve Gülşah Şahin’in düğününde objektiflere takıldı. Tuna, rol aldığı dizinin setinde yaşanan taciz iddiaları hakkında sessizliğini bozdu.

“NET KONUŞAMAYACAĞIM DONELER VAR”

Çiftin nikah şahitliğini yapan oyuncu, Talat Bulut’un kostüm sorumlusu Özge Ş.’yi taciz ettiği iddialarıyla ilgili, “Yargıya taşındığı için net konuşamayacağım doneler var. Adını bile zikredemiyorum, çok berbat bir olay. Fikrimi daha sonra açıklayacağım” dedi.

“DUDAĞIMDAN ÖPTÜ”

Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden 19 yaşındaki kostüm asistanı Ö.Ş., olayı yargıya taşıdı. Genç kız yaşadığı taciz anını şu sözlerle anlattı: “Talat Bulut’un kravatını düzeltecektim, ‘Gel, arka tarafta bakalım’ dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var.”