Yasak kalktı İspanya'ya uçtu

Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.



2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile evlenen ve bu evlilikten Azur Benan isimli bir çocukları dünyaya gelen Gülşen yurt dışı yasağının kalkmasının ardından soluğu İspanya'da aldı.

46 yaşındaki şarkıcı İspanya'da eğitim gören oğlu Azur Benan'la buluştu.



Daha önce yaklaşık 50 konseri iptal edilen Gülşen'in yurt dışı yasağının kalkmasının ardından şarkıcının konserlerine devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

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28/10/2022 13:39