Yasakları hiçe saydılar!

Haber Kıbrıs-Özel

Beşparmak Dağları’nda bulunan Alevkayası mevki yakınlarında düzenlenen parti tepkilere neden oldu. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre bir gurubun dün seyir terası yakınlarında düzenlediği partiye yaklaşık 50 kişi katıldı.

DJ’lerin setleri ile eğlenen gençler Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlara adeta meydan okudu.

Haber Kıbrıs İhbar Hattı’na ulaştırılan fotoğraflarda gençlerin maskesiz ve sosyal mesafeden yoksun bir şekilde parti düzenlediği gözlemlendi.

Öte yandan gençlerin bölgeye jeneratör de götürdüğü ve sabahın ilk saatlerine kadar eğlendiği gelen bilgiler arasında.

Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurulu ilgili kararında “Sokakta ve kapalı alanlarda yapılacak her türlü eğlence faaliyetlerinin yapılmamasına karar verilmiştir” ifadelerine yer vermişti.

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27/12/2020 10:38