Yasal boşluk sorumsuzluğa neden oluyor

Bahadır Ayna-Haber Kıbrıs

Ülkemizde alkollü araç kullanan birçok sürücü yasal boşlulardan faydalanmanın yolunu arıyor. Alkollü araç kullanan ve kaza yapan bazı sürücüler polisi beklemek yerine kaza mahallini terk ediyor. Polis güçleri yasal boşluk nedeniyle bu noktada çaresiz kalıyor. Kaza mahallini terk eden sürücülerin alkollü olup olmadığı tespit edilemiyor ve sürücüler “Alkolü araç kullandı” cezası kesilemiyor.

Demirhan’da yaşanan kaza yasal boşluğu gündeme getirdi

Demirhan’da dün akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. FK 223 plakalı araç Dağyolu Çemberi yakınlarında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası Demirhan polis karakolunda görevli polisler olay yerine gitti ancak aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre polis güçleri böylesi durumlarda olay yerinden kaçan bir sürücüye bulunmaması halinde yasal bir işlem yapamıyor.

Polis durumdan rahatsız

Haber Kıbrıs’ın polis kaynaklarından öğrendiği bilgiye göre, bir sürücü alkollü trafik kazası yaptığı zaman kaza mahallinden kaçması halinde sürücüye alkollü araç kullandı cezası kesilemiyor.

Polisin bu noktada tek yapabildiği muhtemelen alkollü ibaresini ekleyebilmek.

Öte yandan birçok polis bu durumdan rahatsız. Haber Kıbrıs’ın polis kaynakları yasada gerekli düzenlemenin yapılması gerektiğini savunarak polisin elinin güçlendirilmesini istiyor.

Fahri: Polis etkin denetim yapmalı!

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği (KKSRSB) Başkanı Ülker Fahri, birçok aracın sigortası bir şekilde yollarda olduğunu söyledi. Birçok vatandaşın eski aracını devretmeden sattığını kaydeden Fahri, bu durumun büyük problem yarattığını söyledi.

Alkollü bir sürücünün üzerine kayıtlı olmayan bir araçla trafik kazası yaptığı durumlarda kaza mahallinden kaçtığı zaman polisin bir şey yapamadığının altını çizen Ülker Fahri, kazada haklı olan tarafın kesinlikle mağdur edilmediğini belirtti.

“Tüm şehirlerin giriş çıkışı 10 gün denetlenecek”

Trafikte kayıt dışılığın önüne geçilebilmesi için polisin 10 gün boyunca KKTC’deki tüm şehirlerin giriş ve çıkışlarında etkin kontrol yapması gerektiğini savunan KKSRSB Başkanı Ülker Fahri, aracı kendi üzerine kayıtlı olmayan her sürücüye cezai işlem yapılması ve aracına el konulması gerektiğini kaydetti.

“Haklı olan mağdur edilmez”

Trafik kazalarında kazaya sebebiyet veren sürücün alkollü olması durumlarında dahi haklı tarafın mağdur edilmediğine dikkat çeken Ülker Fahri, kazaya sebebiyet veren sürücünün ortadan kaybolması halinde haklı tarafın masrafının Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu’ndan ödendiğini söyledi.

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği (KKSRSB) Başkanı Ülker Fahri, Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu’ndan ödeme çıkartılması için polis raporunun şart olduğunu ekledi.

12/02/2020 18:19