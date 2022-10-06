“Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi” toplandı

Cumhuriyet Meclisi, “Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi” Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Komite Başkanı Fazilet Özdenefe başkanlığında bugün saat 15.00’te toplandı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Komite, “çalışma yönteminin belirlenmesi” gündemi ile toplandı ve bu konuyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe başkanlığındaki "Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi" toplantısına, Komite üyesi UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay katıldı.

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06/10/2022 18:05