“Yaşam Destek Merkezi Projesi” İçin Taçoy’dan Destek İstendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) heyetini kabul etti. Kabulde, ÖZEV tarafından hazırlanan 7-24 hizmet esaslı “Yaşam Destek Merkezi Projesi” için Bakan Taçoy’dan destek istendi.

Taçoy da, sosyal devlet anlayışıyla özel gereksinimli bireylere destek olacak projelere katkı koymaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kurucu Başkan ve Genel Müdür Ersin Görsay kabulde, farklı gelişen bireyler için ÖZEV tarafından hazırlanan 7-24 hizmet esaslı “Yaşam Destek Merkezi Projesi” için Bakan Taçoy’dan destek istedi.

“Yaşam Destek Merkezi Projesi” ile farklı gelişen bireylere 24 saat esaslı bireyselleştirilmiş bir program sunmayı hedeflediklerini anlatan Görsay, farklı gelişen bireylerin örgün hale getirilmiş bir ortamda, toplumsal uyumlarını ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirecek bir destek programı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Farklı gelişen bireylerin sorunlarını da Bakan Taçoy’a aktaran Görsay, sağlık kurulu raporu ile ödenek alan bireylerin ödeneklerinin yetersiz olduğunu söyleyerek, bu ödeneğin asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğine işaret etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen bakıcı desteği hizmetinin sosyal devletin gereği olarak daha etkin bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yapan Görsay, bakım desteğinin doğru ekip, bilgi ve tecrübe ile yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Ersin Görsay, anne babası olmayan çocukların hayatlarını devam ettirebilmesi için destekleyici yasal düzenlemelerin hayat bulması konusunda da Bakan Taçoy’dan destek istedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, ÖZEV’in, farklı gelişen bireylere destek olunmasında önemli bir görev yaptığını belirterek, KKTC’de özel eğitimin fedakarlıkla yapıldığını söyledi.

“KATKI KOYMAYA HER ZAMAN HAZIRIZ”

Sosyal devlet anlayışıyla, özel gereksinimli bireylere destek olacak projelere katkı koymaya her zaman hazır olduklarını kaydeden Taçoy, farklı gelişen çocukların içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesi için iş birliğine açık olduğunu ifade etti.

15/04/2022 15:45