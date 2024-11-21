'Yaşam Sahneleri ve Manzaralar' fotoğraf sergisi açıldı

Amatör fotoğrafçılar İbrahim Yapıcıoğlu ve Stuart Jhonson’un birlikte hazırladıkları “Yaşam Sahneleri ve Manzaralar” isimli fotoğraf sergisi Girne’de izlenime açıldı.

Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yer alan açılışa, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve sanatseverler katıldı.

Girne Belediyesi Kültür İşleri Şubesi’nden verilen bilgiye göre sergi bugün ve yarın 09.00 – 16.:00 saatleri arasında; cumartesi ise 09.:00 – 14.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.